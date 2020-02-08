Холанд впервые не забил в матче за «Боруссию»
08 февраля 2020, 23:26
«Боруссия» проиграла два матча подряд. Предыдущее поражение – вылет из Кубка Германии. В кубковой игре с «Вердером» (2:3) Холанд забил один мяч.
Эрлинг Холанд не забил. Последствия:
- «Боруссия» проиграла «Байеру» со счетом 3:4. Теперь «Байер» отстает на два очка.
- Команда осталась на третьем месте, но у менхенгладбахской «Боруссии» есть матч в запасе (может обогнать).
- Прервалась результативная серия самого Холанда: у него было 8 голов за 4 матча во всех турнирах.
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