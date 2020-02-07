У кого из российских клубов теперь есть женская команда
07 февраля 2020, 10:09
В сезоне 2020 женского чемпионата России по футболу сыграют четыре клуба, имеющих мужскую команду в РПЛ, и два – в ФНЛ:
- «Зенит» (создан в 2020 году)
- «Краснодар» (2020)
- ЦСКА (2016)
- «Локомотив» (2018)
- «Енисей» (2011)
- «Чертаново» (1987)
Лишь два клуба в лиге не имеют связи с мужскими командами – «Звезда-2005» из Перми и «Рязань-ВДВ» из Рязани.
Интересно, что российские команды создавались по-разному. «Зенит» и «Локомотив» создали с нуля, тогда как ЦСКА и «Краснодар» – реорганизация уже существующих клубов.
ЦСКА до 2016 года был «Россияночкой» – пятикратным чемпионом России из Химок. В 2019 году ЦСКА стал чемпионом уже в новом статусе. «Краснодар» в прошлом сезоне назывался «Кубаночка» и занял третье место в чемпионате.
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