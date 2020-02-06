Ростовская область даст деньги трем футбольным клубам. В том числе – двум частным

06 февраля 2020, 16:55

Об этом рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

  • «Ростов» на 51% акций принадлежит правительству Ростовской области. В совет директоров клуба входят представители министерств.
  • «Ростову» из областного бюджета возместят расходы на аренду стадиона.
  • Клуб получит грант на 525 млн рублей.
  • «Чайка», которая относится к частным клубам и играет в ФНЛ, получит ежегодный грант в 15 млн рублей.
  • СКА в рамках того же ежегодного гранта получит 17 млн рублей.
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