Победа «Канзаса», взрывное выступление Шакиры, MVP – тут все о Супербоуле

«Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» (31:20).

До этого «Канзас-Сити» выигрывал Супербоул 50 лет назад. Это вторая победа в истории команды.

MVP Супербоула – Патрик Махоумс из «Канзаса». В прошлом сезоне он был лучшим игроком сезона в НФЛ.

Главное видео ночи – выступление Дженнифер Лопес и Шакиры. За ночь это видео на ютуб-канале НФЛ собрало больше 8 миллионов просмотров.