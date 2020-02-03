Победа «Канзаса», взрывное выступление Шакиры, MVP – тут все о Супербоуле

03 февраля 2020, 10:38
  • «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» (31:20).
  • До этого «Канзас-Сити» выигрывал Супербоул 50 лет назад. Это вторая победа в истории команды.
  • MVP Супербоула – Патрик Махоумс из «Канзаса». В прошлом сезоне он был лучшим игроком сезона в НФЛ.

Главное видео ночи – выступление Дженнифер Лопес и Шакиры. За ночь это видео на ютуб-канале НФЛ собрало больше 8 миллионов просмотров.

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