Гендиректор «Сочи» говорит, что Кокорин летит на сбор с «Зенитом-2», но там может перейти в «Сочи»

По словам генерального директора «Сочи», Кокорин полетит в Турцию. Изначально — на сбор «Зенита-2». Но там же в эти даты соберется «Сочи». «Надеюсь, там он к нам и присоединится», — сказал Рубашко.

«Сочи» объявил о переходе Кокорина ровно неделю назад, 21 января. С тех пор сам Кокорин так и не перешел в клуб.