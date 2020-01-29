«Зенит» не взял Исламхана на второй сбор

29 января 2020, 11:25

Вот состав «Зенита» на второй тренировочный сбор:

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По Александру Кокорину все было известно заранее. Проходивший просмотр Бауыржан Исламхан провел с «Зенитом» первый сбор, а теперь находился в подвешенном состоянии. Семак обещал обсуждение его перспектив с руководством «Зенита». Обсудил – на второй сбор Исламхана уже не взяли.

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