Матч «Лейкерс» против «Клипперс» перенесен из-за смерти Кобе

28 января 2020, 10:17

Очередная игра регулярного чемпионата НБА между двумя командами из Лос-Анджелеса была запланирована на вторник, 28 января. В срок она не состоится.

«Решение принято из уважения к «Лейкерс», которая глубоко скорбит из-за трагической гибели легенды Кобе Брайанта, его дочери Джианны и еще семи человек при крушении вертолета в воскресенье. Матч будут перенесен на более позднюю дату», – заявили в НБА.

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«Лейкерс» с момента трагедии оставили лишь одну запись в твиттере, где также сообщили о переносе матча с «Клипперс» и поблагодарили за поддержку.

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В двух предыдущих матчах сезона «Клипперс» дважды обыграли «Лейкерс» – 112:102 и 111:106.

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