Трэй Янг вышел на игру с «Вашингтоном» под восьмым номером. В честь Кобе
27 января 2020, 03:15
Таким получился старт матча «Атланты» и «Вашингтона». Обе команды поддержали акцию, которую начал «Торонто»:
Трэй Янг вышел на эту встречу под восьмым номером (обычно играет под 11-м). 8 – один из двух номеров, под которыми выступал Кобе Брайант.
Янг сложно переживает смерть Брайанта и его дочери. Перед матчем Янга утешала семья:
В твиттере Янг рассказал об одной из встреч с 13-летней Джанной Марией – дочерью Брайанта: «Это первый раз, когда я смог встретиться с Джанной Марией. Она была на трех играх в этом году, две из них были моими. Она сказала мне, что я был ее любимым игроком, на которого она смотрела. Я не могу в это поверить».
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