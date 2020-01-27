Трэй Янг вышел на игру с «Вашингтоном» под восьмым номером. В честь Кобе

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Трэй Янг вышел на эту встречу под восьмым номером (обычно играет под 11-м). 8 – один из двух номеров, под которыми выступал Кобе Брайант.

Янг сложно переживает смерть Брайанта и его дочери. Перед матчем Янга утешала семья: