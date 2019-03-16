Еременко отметился первыми голами после дисквалификации за употребление кокаина

16 марта 2019, 19:13

Помните, как в сентябре 2016-го ЦСКА выдал огненный матч с «Байером» (2:2) в Лиге чемпионов? Тогда одним из голов отметился Роман Еременко, а потом он провалил допинг-тест. В ноябре Романа дисквалифицировали на два года. 

Дальше он пытался заиграть в «Спартаке». Результативных действий в РПЛ Роман больше не совершал, но за «Ростов» сразу оформил дубль в игре с «Рубином».

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«Ростов» прервал серию из семи матчей без побед, а в таблице поднялся на шестое место. От зоны еврокубков команду отделяют три очка. 