Роналду забивает 15+ голов в топ-лигах 14 сезонов подряд. Уникальное достижение, которого нет ни у кого

«Ювентус» выиграл у «Пармы» в 20-м туре Серии А и укрепил лидерство в чемпионате. 2:1 – победу обеспечил дубль Криштиану Роналду.

В этом сезоне Роналду забил уже 16 голов. Он забивает не менее 15 мячей уже в 14 сезонах подряд, играя в топ-лигах, и это уникальный случай . Все началось с сезона-2006/07, когда он играл за «МЮ» и забил 17 голов.

В «МЮ» он выступал с 2003 года, но в первые три сезона показатели были ниже – четыре, пять и девять мячей.

В «Ювентусе» у Криштиану тоже есть заметное достижение. Он – первый за 14 лет игрок клуба, который забил в семи подряд матчах . Последний раз такое удавалось Давиду Трезеге в 2005 году.

Роналду забивает в каждом матче «Ювентуса» в Серии А с 1 декабря – «Сассуоло», «Лацио», «Удинезе», «Сампдории», «Кальяри», «Роме» и «Парме». За семь игр – 11 голов.