Фернандес отличился вторым голом за карьеру в РПЛ. У него уже 25 ассистов
16 марта 2019, 15:47
Защитник ЦСКА Марио Фернандес принес команде победу над «Уралом». Бразилец замкнул подачу с углового от Ивана Облякова.
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До этого Марио забивал в российской Премьер-лиге в сезоне-2015/16, когда отличился в победной игре с «Анжи» (1:0).
Он играет в России с 2012 года, а лучший показатель по результативности был у Фернандеса в сезоне-2014/15. Тогда он отдал восемь голевых передач, играя справа в обороне.
В этом сезоне у Фернандеса пять ассистов.
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