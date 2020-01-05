Статую Златана опять ломают. Теперь ее повалили, обрезав ноги
В ноябре 2019-го Златан Ибрагимович стал совладельцем шведского «Хаммарбю», что сильно не понравилось фанатам «Мальме», где он играл в начале карьеры.
Объектом атаки фанатов стала статуя Златана в Мальме. Сначала на нее надели сиденье для унитаза, а голову обмотали в мешок для мусора. На двери дома футболиста в Стокгольме написали «Иуда».
В декабре, даже несмотря на установленный вокруг статуи забор, ей отпилили нос и мизинец. И перекрасили в серебристый цвет.
В начале нового года Златана представили в «Милане», он уже забил гол в контрольной игре. На родине над его статуей продолжили издеваться.
Ее подпилили, обрезали ноги и повалили. На голову натянули черный свитер с надписью «Швеция». Возле постамента появилась надпись «убрать». Полиция зафиксировала акт вандализма.