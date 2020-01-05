Статую Златана опять ломают. Теперь ее повалили, обрезав ноги

В ноябре 2019-го Златан Ибрагимович стал совладельцем шведского «Хаммарбю», что сильно не понравилось фанатам «Мальме», где он играл в начале карьеры.

Объектом атаки фанатов стала статуя Златана в Мальме. Сначала на нее надели сиденье для унитаза, а голову обмотали в мешок для мусора. На двери дома футболиста в Стокгольме написали «Иуда».