Статую Златана опять ломают. Теперь ее повалили, обрезав ноги

05 января 2020, 10:46
Твиттер Aftonbladet

В ноябре 2019-го Златан Ибрагимович стал совладельцем шведского «Хаммарбю», что сильно не понравилось фанатам «Мальме», где он играл в начале карьеры.

Объектом атаки фанатов стала статуя Златана в Мальме. Сначала на нее надели сиденье для унитаза, а голову обмотали в мешок для мусора. На двери дома футболиста в Стокгольме написали «Иуда».

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В декабре, даже несмотря на установленный вокруг статуи забор, ей отпилили нос и мизинец. И перекрасили в серебристый цвет.

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В начале нового года Златана представили в «Милане», он уже забил гол в контрольной игре. На родине над его статуей продолжили издеваться.

Ее подпилили, обрезали ноги и повалили. На голову натянули черный свитер с надписью «Швеция». Возле постамента появилась надпись «убрать». Полиция зафиксировала акт вандализма.

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Почему это происходит
Пытались поджечь статую, испортили дом. Это реакция на покупку Златаном акций шведского клуба