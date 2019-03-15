Десятилетие России в плей-офф ЛЕ: выходили в 1/4 четыре раза, вылетали в 1/8 – 14 раз

15 марта 2019, 01:26

В четвертьфинал ЛЕ за эти десять лет выходили: 

  • ЦСКА в сезоне-2017/2018 (проиграл «Арсеналу»).
  • «Зенит» в сезоне-2014/2015 (проиграл «Севилье»).
  • «Рубин» в сезоне-2012/2013 (проиграл «Челси»).
  • «Спартак» в сезоне-2010/2011 (проиграл «Порту»).

Кто вылетал раньше четвертьфинала (с учетом только тех клубов, кто вообще проходил в плей-офф ЛЕ):

  • Сезон-2018/2019: «Зенит» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала.
  • Сезон-2017/2018: «Зенит» и «Локомотив» вылетели в 1/8 финала.
  • Сезон-2016/2017:  «Ростов» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала.
  • Сезон-2015/2016:  «Краснодар» и «Локомотив» вылетели в 1/8 финала.
  • Сезон-2014/2015:  «Динамо» вылетело в 1/8 финала.
  • Сезон-2013/2014:  «Рубин» вылетел в 1/16 финала, «Анжи» вылетел в 1/8 финала.
  • Сезон-2012/2013:  «Зенит» и «Анжи» вылетели в 1/8 финала.
  • Сезон-2011/2012:  «Рубин» и «Локомотив» вылетели в 1/16 финала.
  • Сезон-2010/2011:  ЦСКА и «Зенит» вылетели в 1/8 финала.
  • Сезон-2009/2010:  «Рубин» вылетел в 1/16 финала.

Итого за десять сезонов:

Вылетов в 1/16 финала – 4
Вылетов в 1/8 финала – 14
Вылетов в 1/4 финала – 4

Global Look Press