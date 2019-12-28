«Голден Стэйт» выиграл четыре игры подряд. Результаты до этого: пять побед за 29 матчей

«Голден Стэйт» больше не проживает сезон безоговорочного чемпиона. Дюрэнт ушел в «Бруклин», Томпсон и Карри залечивают травмы – замену им не подобрали, поэтому сразу начались проблемы. «Голден Стэйт» стартовал в сезоне совсем не по графику прошлого финала: пять побед за 29 матчей. Дальше случилось неожиданное преображение.

Последние результаты команды в НБА:

«Голден Стэйт» – «Нью-Орлеан» – 106:102

«Голден Стэйт» – «Миннесота» – 113:104

«Голден Стэйт» – «Хьюстон» – 116:104

«Голден Стэйт» – «Финикс» – 105:96

Прямо сейчас «Голден Стэйт» имеет самую длинную победную серию среди всех команд Западной конференции НБА. Лидером команды прямо сейчас стал Дрэймонд Грин. Именно его и хвалит главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр: «Думаю, что он справляется с этим очень хорошо. Мы с ним реалисты. Никто не может играть в финале каждый год. Это так не работает».

Отлично показывает себя и пришедший летом Рассел. Вот его статистика в игре с «Финиксом»: