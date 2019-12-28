«Зачем ехать в Европу, если Европа рядом?». Так Игнатьев перешел в «Рубин»
28 декабря 2019, 11:45
«Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если Европа и так рядом?» – роликом с такими словами Игнатьева «Рубин» представил нового игрока. На видео Игнатьев смотрит на фотографию Леонида Слуцкого – это отсылка к приходу тренера в «Рубин». До этого Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».
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Вот еще несколько важных моментов по этому трансферу «Рубина»:
- 20-летний форвард Иван Игнатьев переходит из «Краснодара». В этом сезоне он сыграл 13 матчей в РПЛ, забил четыре гола, сделал один ассист.
- Нобель Арустамян писал, что сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Еще «Краснодар» получит 20% от следующей продажи Игнатьева.
- В этом сезоне «Рубин» – худшая команда РПЛ по забитым мячам (11). Игнатьев забил четыре гола, столько же раз отличился лучший бомбардир «Рубина» Евгений Марков.
- У «Краснодара» на месте форварда остаются Ари и Берг. Игнатьев был только игроком ротации, чаще выходил на замену, а иногда и вообще не попадал в заявку.
- Игнатьев подписал контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года.
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