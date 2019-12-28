«Зачем ехать в Европу, если Европа рядом?». Так Игнатьев перешел в «Рубин»

«Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если Европа и так рядом?» – роликом с такими словами Игнатьева «Рубин» представил нового игрока. На видео Игнатьев смотрит на фотографию Леонида Слуцкого – это отсылка к приходу тренера в «Рубин». До этого Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».