У защитника «Аякса» Блинда нашли болезнь сердца. Перед этим у него закружилась голова в матче ЛЧ

У Дэйли Блинда закружилась голова во время матча «Аякса» и «Валенсии» (0:1).

В клубе провели обследование, игроку установили подкожный аппарат.

Так у Блинда нашли воспаление сердечной мышцы.

Он точно пропустит зимние сборы «Аякса» и займется восстановлением в Амстердаме.

Сам Блинд уже поблагодарил всех за поддержку постом в инстаграме. В комментариях ему желают здоровья игроки «МЮ», «Аякса» и других клубов.