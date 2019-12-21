У защитника «Аякса» Блинда нашли болезнь сердца. Перед этим у него закружилась голова в матче ЛЧ

21 декабря 2019, 19:26
  • У Дэйли Блинда закружилась голова во время матча «Аякса» и «Валенсии» (0:1).
  • В клубе провели обследование, игроку установили подкожный аппарат.
  • Так у Блинда нашли воспаление сердечной мышцы.
  • Он точно пропустит зимние сборы «Аякса» и займется восстановлением в Амстердаме.

Сам Блинд уже поблагодарил всех за поддержку постом в инстаграме. В комментариях ему желают здоровья игроки «МЮ», «Аякса» и других клубов.

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