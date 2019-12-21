У защитника «Аякса» Блинда нашли болезнь сердца. Перед этим у него закружилась голова в матче ЛЧ
21 декабря 2019, 19:26
- У Дэйли Блинда закружилась голова во время матча «Аякса» и «Валенсии» (0:1).
- В клубе провели обследование, игроку установили подкожный аппарат.
- Так у Блинда нашли воспаление сердечной мышцы.
- Он точно пропустит зимние сборы «Аякса» и займется восстановлением в Амстердаме.
Сам Блинд уже поблагодарил всех за поддержку постом в инстаграме. В комментариях ему желают здоровья игроки «МЮ», «Аякса» и других клубов.
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