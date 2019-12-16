Жеребьевка 1/8 ЛЧ: «Реал» против «Ман Сити», «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Боруссия» попала на «ПСЖ»

16 декабря 2019, 14:30
ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • «Боруссия» – «ПСЖ»
  • «Реал» – «Манчестер Сити»
  • «Аталанта» – «Валенсия»
  • «Атлетико» – «Ливерпуль»
  • «Челси» – «Бавария»
  • «Лион» – «Ювентус»
  • «Тоттенхэм» – «Лейпциг»
  • «Наполи» – «Барселона»

Чуть позже станет известен точный календарь матчей. Пока известно, что первые матчи пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля 2020 года. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.

Мы их увидим зимой
Неймар принес Кавани мяч, чтобы тот забил пенальти. Раньше они из-за этого ругались
Что «Аталанта» делает в плей-офф ЛЧ? Все просто: она к этому давно готовилась, а мы не заметили
Милнер фанатеет от качалки. Он увеличивает веса, тренируется в отпуске, а одноклубники называют его машиной
«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов