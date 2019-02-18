Проигравшую 0:20 команду из Италии выгнали из чемпионата

Клуб итальянской Серии С (группы А) «Про Пьяченца» в очередном туре чемпионата умудрился проиграть со счетом 0:20, причем к перерыву уже был счет 0:16. И соперником был не какой-то местный монстр, а клуб из зоны вылета – «Кунео».



Жуткие проблемы с финансированием привели к тому, что «Про Пьяченца» осталась без необходимого количества игроков и главного тренера. На матч с «Кунео» вышли шесть футболистов и один массажист (по футбольным правилам в команде должно быть не менее семи человек), еще один игрок присоединился после перерыва (подвезли документы).



Не выйти на игру было нельзя – клуб и так отменял три предыдущих матча, четвертый бы уже грозил снятием с чемпионата, поэтому пришлось позориться.



Оказалось, что все эти жертвы были напрасны – на следующий день руководство лиги исключило «Про Пьяченцу» из Серии С из-за долгов. Так что 20 голов в ворота клуба влетали абсолютно зря.