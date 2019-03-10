Чемпионом мира по биатлону сенсационно стал украинец Пидручный. Гараничев пробежал лишний штрафной круг

Мужскую гонку преследования на ЧМ в Эстерсунде выиграл биатлонист, который в нынешнем сезоне ни разу не попадал в тройку сильнейших, а в общем зачете Кубка мира идет 20-м. На ЧМ украинский спортсмен Дмитрий Пидручный занял четвертое место в спринте, а сегодня в пасьюте опередил абсолютно всех.



Примечательно, что перед последним огневым рубежом Пидручный отставал от лидировавшего Йоханнеса Бо на целую минуту , но норвежец допустил три промаха, а украинец был точен. Бо стал вторым, а третье место занял француз Фильон-Майе, который и в спринте завоевал бронзу.



Позиции россиян: 9. Гараничев; 14. Логинов; 30. Малышко; 35. Елисеев. Евгений Гараничев при этом по неизвестной причине умудрился пробежать лишний штрафной круг после последней стрельбы.



Ранее состоялся пасьют у женщин, тройка призеров выглядит так:

1. Херманн (Германия); 2. Экхофф (Норвегия); 3. Дальмайер (Германия).

Позиции россиянок: 9. Павлова; 19. Юрлова-Перхт; 25. Миронова; 45. Старых.