Раньери – новый тренер «Ромы». Здесь он играл и работал
08 марта 2019, 19:30
Контракт с Клаудио подписан до 30 июня 2019 года. Он сменил Эусебио Ди Франческо.
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В «Роме» Раньери начинал игровую карьеру. До 1974 года он провел за римлян шесть матчей, а потом работал в «Роме» тренером.
С 1 сентября 2009 года по 20 февраля 2011-го команда отыграла под его руководством 90 игр. Из них «Рома» выиграла 50.
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