Кто теперь самый молодой вратарь в истории Лиги Европы

25 октября 2019, 12:55

Мы рассказывали о жестких решениях российского арбитра Еськова в матче «Ренна» и «Клужа». Одно из них привело к выходу на поле 16-летнего вратаря Пепе Боне. 

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
  • Боне пропустил гол через минуту после выхода на поле. Его «Ренн» проиграл «Клужу» с минимальным счетом. Команда занимает последнее место в группе Лиги Европы.
  • Боне – третий вратарь «Ренна». Есть еще 27-летний Эдуар Менди и 35-летний Ромен Сален.
  • «Он очень хорошо идет к своей цели. Наличие такого третьего номера – сильный знак для формирования клуба. У нас есть третий вратарь, которого мы хотим вырастить», – говорил о нем главный тренер «Ренна» Жульен Стефан.
  • Вот еще более точное представление Боне от Стефана: «Он очень молодой, высокий вратарь с большой зрелостью для своего возраста. У него хорошее прочтение игры, у него также хорошие спортивные способности».
www.imago-images.de/Global Look Press
Что еще было в Лиге Европы
Магуайр вывел «МЮ» как капитан, но забыл подойти на бросок монетки
ЦСКА проиграл даже 260-й команде Европы. Теперь 0 (НОЛЬ!) очков после трех туров
17-летний Карпов сыграл в двух проигранных матчах ЦСКА. В обоих тренеры соперника признались, что специально атаковали через его зону
Берга называли деревом, а он забивает «Спартаку», ЦСКА и в еврокубках
Выйти на 15 минут и лупануть дубль прямыми ударами со штрафных