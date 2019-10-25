Кто теперь самый молодой вратарь в истории Лиги Европы
25 октября 2019, 12:55
Мы рассказывали о жестких решениях российского арбитра Еськова в матче «Ренна» и «Клужа». Одно из них привело к выходу на поле 16-летнего вратаря Пепе Боне.
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- Боне пропустил гол через минуту после выхода на поле. Его «Ренн» проиграл «Клужу» с минимальным счетом. Команда занимает последнее место в группе Лиги Европы.
- Боне – третий вратарь «Ренна». Есть еще 27-летний Эдуар Менди и 35-летний Ромен Сален.
- «Он очень хорошо идет к своей цели. Наличие такого третьего номера – сильный знак для формирования клуба. У нас есть третий вратарь, которого мы хотим вырастить», – говорил о нем главный тренер «Ренна» Жульен Стефан.
- Вот еще более точное представление Боне от Стефана: «Он очень молодой, высокий вратарь с большой зрелостью для своего возраста. У него хорошее прочтение игры, у него также хорошие спортивные способности».
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