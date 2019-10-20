«Уфа» забила уже пять голов после 75-й минуты. В этих матчах клуб взял семь очков

«Уфа» спасла ничью в матче с ЦСКА (1:1). Вячеслав Кротов сравнял счет на 83-й минуте, но это не первый случай в сезоне, когда «Уфа» забивает в конце игры. Смотрите:

«Урал» (поражение): 77, 85

«Ростов» (победа): 79

«Зенит» (победа): 79

ЦСКА (ничья): 83

Всего «Уфа» набрала 16 очков и забила 12 мячей.