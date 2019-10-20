«Уфа» забила уже пять голов после 75-й минуты. В этих матчах клуб взял семь очков

20 октября 2019, 16:04

«Уфа» спасла ничью в матче с ЦСКА (1:1). Вячеслав Кротов сравнял счет на 83-й минуте, но это не первый случай в сезоне, когда «Уфа» забивает в конце игры. Смотрите:

  • «Урал» (поражение): 77, 85
  • «Ростов» (победа): 79
  • «Зенит» (победа): 79
  • ЦСКА (ничья): 83

Всего «Уфа» набрала 16 очков и забила 12 мячей.

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