«Уфа» забила уже пять голов после 75-й минуты. В этих матчах клуб взял семь очков
20 октября 2019, 16:04
«Уфа» спасла ничью в матче с ЦСКА (1:1). Вячеслав Кротов сравнял счет на 83-й минуте, но это не первый случай в сезоне, когда «Уфа» забивает в конце игры. Смотрите:
- «Урал» (поражение): 77, 85
- «Ростов» (победа): 79
- «Зенит» (победа): 79
- ЦСКА (ничья): 83
Всего «Уфа» набрала 16 очков и забила 12 мячей.
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