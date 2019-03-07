У Лукаку шесть голов за неделю. Он сбросил мышцы, сел на диету, нанял домой личного повара из Парижа

Если хотите узнать чуть больше нового о том, что он за человек, то вот краткий пересказ недавней экскурсии Bleacher Report по дому Лукаку:

Ромелу Лукаку набрал уникальную форму: в трех играх подряд (две в АПЛ и одна в ЛЧ) он забивает два гола – такое в его клубной карьере впервые. Оба гола «ПСЖ» он забил, сыграв в завершении атак, которые возникли из-за ошибок самих парижан.

Эта ударная неделя Лукаку – очень важный этап для его карьеры. Потому что до этого он не забивал девять матчей подряд во всех турнирах и периодически выпадал из основы Сульшера. Например, в первом матче с «ПСЖ» он вышел только на 87-й минуте. Осенью его безголевая серия была еще длиннее – пугающие двенадцать матчей.

Вероятно, хромая половина сезона связана с новой диетой Лукаку. Он обнаружил, что его объем мыщц не дает ему играть в АПЛ за клуб так же, как у него получается со сборной. Он изменил подход к тренировкам и питанию, чтобы стать легче и подвижнее. О деталях Лукаку рассказал в интервью The Daily Mail: «Сегодня я меньше хожу в спортзал, пью много воды, ем много овощей и рыбы. Изменились тренировки: больше восстановительных упражнений в зале и больше работы над ускорением. Еще у меня стало слишком много мышечных травм, чего не случалось ранее. Мы провели массу тестов, чтобы выяснить проблему».

Сработало.