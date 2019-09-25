«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
«Динамо» вылетело из Кубка России: со счетом 1:0 матч выиграл «Луч», который сейчас идет на 11 месте в ФНЛ. После предыдущего матча в РПЛ клуб выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что Хохлов будет работать в клубе как минимум до зимнего перерыва.
- Этим летом «Динамо» потратило на трансферы 35,2 миллиона евро по данным Transfermarkt. Больше – только у «Зенита» (66,7) и «Спартака» (42). Главные покупки – Филипп («Боруссия», 20 млн), Н'Жи («Марсель», 6 млн) и Шиманьски («Легия», 5,5 миллионов).
- Из 11 матчей в этом сезоне «Динамо» выиграло только два – с «Уралом» и «Тамбовом». Почти половину матчей клуб проиграл – пять после игры с «Лучом».
- При этом в 11 матчах «Динамо» пропустило всего 10 голов: у команд первой пятерки РПЛ «Ростова» и «Краснодара» статистика хуже. Проблема – в забитых голах, их всего 8.
- После 10 тура «Динамо» на 11 месте в РПЛ, но всего в двух очках от последнего места.
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