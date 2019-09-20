«Уфа» ни разу не пробила в створ ворот, но обыграла «Спартак»

«Спартак» минимально проиграл «Уфе» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Николай Рассказов. Для команды это уже четвертое поражение подряд во всех турнирах. Из последних шести матчей у «Спартака» пять проигрышей. Единственная победа была в игре с «Крыльями» (2:1), но и там «Спартак» проигрывал после первого тайма. Такая вот грусть.

Лига Европы. «Брага» – «Спартак» – 1:0

РПЛ. «Крылья Советов» – «Спартак» – 1:2

Лига Европы. «Спартак» – «Брага» – 1:2

РПЛ. «Спартак» – «Зенит» – 0:1

РПЛ. «Спартак» – «Урал» – 1:2

РПЛ. «Уфа» – «Спартак» – 1:0