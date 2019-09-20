«Уфа» ни разу не пробила в створ ворот, но обыграла «Спартак»
20 сентября 2019, 19:27
«Спартак» минимально проиграл «Уфе» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Николай Рассказов. Для команды это уже четвертое поражение подряд во всех турнирах. Из последних шести матчей у «Спартака» пять проигрышей. Единственная победа была в игре с «Крыльями» (2:1), но и там «Спартак» проигрывал после первого тайма. Такая вот грусть.
- Лига Европы. «Брага» – «Спартак» – 1:0
- РПЛ. «Крылья Советов» – «Спартак» – 1:2
- Лига Европы. «Спартак» – «Брага» – 1:2
- РПЛ. «Спартак» – «Зенит» – 0:1
- РПЛ. «Спартак» – «Урал» – 1:2
- РПЛ. «Уфа» – «Спартак» – 1:0
«Спартак» проиграл все игры с разницей в один мяч, но игра с «Уфой» – отдельная история. «Уфа» ни разу не попала в створ ворот Максименко, но все равно минимально победила. Теперь она сравнялась со «Спартаком» по очкам (14), а по дополнительным показателям вообще вышла вперед. «Спартак» уже седьмой.
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