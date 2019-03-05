«У Кокорина онемела нога, наступают необратимые последствия». Подробности от адвоката

4 марта стало известно, что пребывающий в СИЗО форвард «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги на сеансе электрофореза. Во время процедуры была сожжена кожа и мышечная ткань, началось нагноение.



Более подробно об этом в интервью Sport24 рассказал адвокат Кокорина Андрей Ромашов:



«У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия. Констатируем факт, что в отсутствии программы восстановления Кокорина после операции, наступают такие изменения, в том числе и онемение ноги».

«Зенит» собирается направить своего врача в СИЗО, но пока ждет решения следствия. Как сообщили в пресс-службе клуба, через защиту футболиста были направлены все необходимые документы.