В Кюрасао умер вратарь. У него остановилось сердце

Причина смерти Питера – остановка сердца. Когда партнеры по сборной обнаружили его в номере, Питер был уже мертв. Sportnieuws сообщает , что на данный момент выясняется причина остановки сердца Питера.

Вратаря сборной Кюрасао Жарзиньо Питера нашли мертвым в номере отеля, где команда остановилась перед матчем со сборной Гаити. Министр спорта Гаити уже подтвердил эту информацию.

Немного фактов о Жаирзиньо Питере:

• Всю жизнь отыграл на родине, в «Центро Домингито», в котором провел 12 лет. При этом том нигде точное количество матчей Питера не указано.

• В карьере Питера был один переход. В июле прошлого года он перешел в «Ювентус» с острова Бонэйр (голландская община, которая не является голландской провинцией). Но Питер вернулся в «Центро» спустя два месяца. На Transfermarkt детали трансферов не указаны.

• Вместе с «Центро Домингито» был чемпионом Кюрасао.

• Питер провел 11 матчей за сборную Кюрасао.

• В сборной он был сменщиком Элой Ромы, который простился с Питером таким постом.