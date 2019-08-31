Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб после аварии. Еще один пилот – в больнице

31 августа 2019, 20:53

В бельгийском городе Спа проходила гонка «Формулы-2». Во время прохождения поворота «Радийон» 22-летний французский гонщик Антуан Юбер вылетел в барьеры. Машину отбросило на трассу, и в нее врезался автомобиль Хуана-Мануэля Корреа. Третьим пострадавшим в аварии был японец Марино Сато, но он смог выбраться из болида.

Гонка была отменена. На место происшествия прибыли восемь медицинских бригад. Позже международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила о смерти Юбера. От полученных травм он скончался через полтора часа после аварии – в 18:35 по местному времени.

Корреа доставили в больницу в Льеже, он – в стабильном состоянии. Более подробную информацию сообщат позже.

imago-images.de / Global Look Press

Антуан Юбер – сын французского раллиста Франсуа Юбера. Он был действующим чемпионом серии GP3. Он также был пилотом молодежной программы Renault. В этом сезоне «Формулы-2» на счету Юбера две победных гонки.

В мае он одержал неожиданную победу в Монако, причем для определения победителя понадобился фотофиниш. Юбер опередил преследователя на 0,059 секунды.

Трасса в Спа считается опасной – раньше там случалось много крупных аварий, поэтому ее неоднократно перестраивали. Авария для Юбера в последний день лета стала смертельной. 

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