Большунов выиграл серебро в лыжном марафоне на ЧМ-2019. Он не собирался бежать гонку

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на 50 километров свободным стилем. Перед стартом он заменил заболевшего Алексея Червоткина, хотя изначально не планировал выступать.

«Мы с тренером решили не стартовать. Погодные условия будут сложными – плюс 10. Трасса разбита, мне по такой должно быть сложновато. Хотя я бежать готов», - говорил Большунов в интервью «СЭ».

Победу в марафоне одержал норвежец Холунн. Для Большунова это серебро стало четвертым на ЧМ-2019. Золотых медалей у россиян нет.