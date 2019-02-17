Васин не играет с февраля 2018-го. Вчера защитник приехал на сбор ЦСКА

Защитник Виктор Васин продолжает восстанавливаться от повреждения крестообразных связок. Он получил травму в игре Лиги Европы против «Црвены Звезды», которая состоялась 23 февраля 2018 года.

Васин пропустил чемпионат мира и почти год не появлялся даже в тренировочных матчах. В ближайшие две недели он все еще будет заниматься по индивидуальной программе, но уже рядом с партнерами по ЦСКА в Кампоаморе.