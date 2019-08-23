В допинг-пробе Кузнецова нашли кокаин. ИИХФ дисквалифицировала его на четыре года.

Таким образом, ИИХФ дисквалифицировала его на 4 года, до 12 июня 2023 года. НХЛ, «Вашингтон» и сам Кузнецов пока что эту ситуацию не прокомментировали

Допинг-проба была взята во время чемпионата мира (точная дата – 26 мая). От вскрытия пробы В Кузнецов отказался .

Ранее в сети появилось видео, на котором Кузнецов сидит в компании знакомых, на столе – две дорожки белого порошка и скрученная в трубочку купюра. Его Кузнецов прокомментировал так: «Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее».

Так же Кузнецов сказал, что видео было снято в прошлом году, после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.