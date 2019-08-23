У «Краснодара» все плохо: ключевые игроки сломаны, ФФП прижимает

23 августа 2019, 12:05

Сегодня на сайте «Краснодара» появилось заявление генерального директора клуба Владимира Хашига. По ссылке – подробная информация, ниже – краткое содержание:

1. Реми Кабелья получил травму (порвал крестообразную связку) в матче с «Олимпиакосом» и вылетел на полгода. Это главная потеря «Краснодара», потому что вокруг него планировали строить игру в атаке.

2. Из-за травм будут использовать больше молодых игроков.

3. У «Краснодара» есть возможности для усиления состава, но клуб ограничен из-за ФФП.

ФК «Краснодар»

«Краснодар» попал в непростую ситуацию. Главные проблемы команды на данный момент:

• Помимо Кабелья давно травмированы Газинский и Классон. Матч с «Олимпиакосом» из-за повреждений пропустили Мартынович и Ари.

• За месяц «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Локомотивом» и ЦСКА. Между ними – «Урал» и «Крылья» – тоже не самые приятные соперники.

• На следующей неделе – ответный матч с «Олимпиакосом». Травмы ключевых игроков и результат первой игры (разгром 0:4) почти никаких перспектив на попадание в ЛЧ «Краснодару» не дают.

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