У «Краснодара» все плохо: ключевые игроки сломаны, ФФП прижимает

Сегодня на сайте «Краснодара» появилось заявление генерального директора клуба Владимира Хашига. По ссылке – подробная информация, ниже – краткое содержание:

1. Реми Кабелья получил травму (порвал крестообразную связку) в матче с «Олимпиакосом» и вылетел на полгода. Это главная потеря «Краснодара», потому что вокруг него планировали строить игру в атаке.

2. Из-за травм будут использовать больше молодых игроков.

3. У «Краснодара» есть возможности для усиления состава, но клуб ограничен из-за ФФП.