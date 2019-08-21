Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль

Вчера «Бизнес Online» опубликовал важные детали по переходу Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит». Оказывается, сделка обошлась «Зениту» всего в 50 тысяч рублей (столько же «Рубин» заплатил «Оренбургу»).

При этом компенсация «Волгарю» (в нем Сутормин играл до «Оренбурга») составила 0,988% или всего 494 рубля.

СММщики «Волгаря» – герои. Они отреагировали на это мемом и одной публикацией в твиттере насобирали 1,7 тысяч лайков, 20 комментариев и 305 репостов.