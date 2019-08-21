Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль

21 августа 2019, 12:30

Вчера «Бизнес Online» опубликовал важные детали по переходу Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит». Оказывается, сделка обошлась «Зениту» всего в 50 тысяч рублей (столько же «Рубин» заплатил «Оренбургу»).

При этом компенсация «Волгарю» (в нем Сутормин играл до «Оренбурга») составила 0,988% или всего 494 рубля.

СММщики «Волгаря» – герои. Они отреагировали на это мемом и одной публикацией в твиттере насобирали 1,7 тысяч лайков, 20 комментариев и 305 репостов. 

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Сравните с другими публикациями от «Волгаря». На некоторых вообще нет лайков, другие не собирают и пятерки комментариев. Даже так все равно можно находить интересное. Тут «Волгарь» выигрывал в пять мячей, игрок показал пять пальцев, публикация собрала пять лайков. Мистика:

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
Этим летом в РПЛ было много подозрительных трансферов
Главная сторона трансфера Мирзова в «Спартак» – ментальная, а не игровая. Его адаптация – загадка
Почему трансфер Малкома в «Зенит» спорный для всех сторон
В «Спартаке» – очередной клиент гендиректора Цорна. Он занимался в «ПСЖ» и забивал за детский «Милан»
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей