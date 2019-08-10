Шунин второй матч подряд получает травму: выдержал удар Понсе, сейчас – заменили после гола Дзюбы

В матче пятого тура РПЛ «Динамо» – «Зенит» гости забили на 10-й минуте, отличился Дзюба с паса Азмуна. В момент гола не смог выручить «Динамо» Антон Шунин. Голкипер вытянул ногу и получил травму, игру продолжить не смог.

Шунина заменил Игорь Лещук – запасной вратарь «Динамо», для которого это первый матч в РПЛ в карьере. Ранее он играл за «Динамо» в ФНЛ два года назад.

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