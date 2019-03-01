Новый президент «Зенита» проиграл Дзюбе в серии пенальти со счетом 1:5
01 марта 2019, 16:09
Александр Медведев недавно был назначен на пост главы «Зенита» вместо Сергея Фурсенко. На новом посту он задумал провести дуэль с Артемом Дзюбой.
Условия просты: Медведев бьет Дзюбе десять пенальти, Дзюба Медведеву – пять. Кто больше забьет, тот и победил.
Дзюба забил все свои пять ударов. Медведеву удалось отличиться лишь однажды.
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