Новый президент «Зенита» проиграл Дзюбе в серии пенальти со счетом 1:5

01 марта 2019, 16:09

Александр Медведев недавно был назначен на пост главы «Зенита» вместо Сергея Фурсенко. На новом посту он задумал провести дуэль с Артемом Дзюбой.  

Условия просты: Медведев бьет Дзюбе десять пенальти, Дзюба Медведеву – пять. Кто больше забьет, тот и победил. 

Дзюба забил все свои пять ударов. Медведеву удалось отличиться лишь однажды. 

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