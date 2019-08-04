Женская волейбольная сборная России отобралась на Олимпиаду-2020. Она была в трех очках от поражения в решающей игре

Для попадания на Олимпийские игры нашей команде нужно было выиграть однокруговой турнир в Калининграде . После двух туров лидировали сборные России и Южной Кореи, по разу обыгравшие Мексику и Канаду.

В решающем матче победитель получал путевку на Олимпиаду , у проигравшего оставался шанс пробиться туда через дополнительную квалификацию.

• Россиянки считались фаворитами, но проиграли два первых сета – 21:25 и 20:25.

• В третьем сете наши уступали 18:22, то есть, еще три очка сборной Кореи принесли бы ей разгромную победу. Но сет закончился со счетом 25:22 в нашу пользу.

• Четвертый сет для наших сложился легко, было большое преимущество, кореянки стали выпускать резервных волейболисток для мобилизации сил на решающий сет. 25:16 – наша победа.

• В пятом сете наши повели 3:0, кореянки сравняли – 3:3. Сборная России уступала по ходу сета 6:8, затем 9:11, но потом выиграла шесть очков подряд. 15:11, общий счет 3-2, и Россия выиграла турнир, а вместе с этим и отобралась на Олимпийские игры .

Россия – Корея – 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11). Лучшие по очка – Наталия Гончарова (20) и Ирина Королева (17).