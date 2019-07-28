Азмуну не хватило трех секунд, чтобы забить самый быстрый гол в истории РПЛ

28 июля 2019, 14:24

В матче «Оренбург» – «Зенит» уже на 12-й секунде Сердар Азмун открыл счет: неудачный пас назад Алвеша перехватил Дзюба, который отдал передачу иранцу, и тот реализовал выход один на один.

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12-я секунда – не рекорд. Пока он принадлежит экс-форварду «Спартака» Эммануэлю Эменике, который забил на 10-й секунде в ворота «Алании» в 2012 году. Кстати, это был первый гол «Спартака» в официальных матчах под руководством Унаи Эмери.

В истории чемпионатов России был еще более ранний гол – в 1999 году игрок «Шинника» Алексей Бычков забил «Ротору» на девятой секунде.

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