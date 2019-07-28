Если увидите сегодня видео о прилете Бэйла в Китай, не верьте – это фейк

В соцсетях и разных СМИ с утра 28 июля появляется видео, где Гарет Бэйл прилетает в Китай: он выходит из самолета, и его встречают представители клуба «Цзянсу Сунин». В России об этом, например, написал «Чемпионат» или наше партнерское медиа о футболе «Бомбардир» (хотя он позже опубликовал отдельное опровержение). Все это подается под поводом, что Бэйл прилетел на переговоры и подписание контракта.

На самом деле это обман. Видео опубликовал твиттер-аккаунт Transfer News. У него больше 185 тысяч подписчиков, но нет никаких подтверждений качества контента. Этот ролик взят с весны 2018-го, когда сборная Уэльса приезжала на товарищеский матч с Китаем. Кстати, Бэйл тогда забил три гола.

О фейке также предупреждает Sport24 – респект коллегам.