Газзаев, Семин и другие тренеры выступили в поддержку экс-главы «Сатурна». Его осуждают за координацию деятельности ОПГ

Олег Шишканов в конце 90-х стал финансировать раменский «Сатурн», который затем вышел из первого дивизиона в высший. Шишканов считался лидером Раменской ОПГ. В конце 90-х из-за конфликта с другой группировкой на территории профилактория спортивного клуба «Сатурн» был взорван автомобиль Шишканова, а затем сожжен его же дом.

Позже клубом стал заниматься экс-губернатор Московской области Борис Громов, но для Шишканова футбол оставался страстью. «Моя вина только в том, что произошло, когда мне было 17 лет. Тогда прервалась моя карьера. Я занимался футболом и уже готов был выступать за московское «Динамо», но так и не начал», – сказал Шишканов. Речь идет о десятилетнем сроке, на который он был осужден в 1982 году за изнасилование и убийство.

«Стадион построил, команду футбольную собрал, инвестиции из Германии привлек, ветеранов спорта поддерживаю», – также его слова. Они сказаны на суде. Шишканова задержали накануне празднования его 55-летия, ему вменяется статья от 8 до 15 лет лишения свободы за «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Кроме того, Следственный комитет считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой в 2012 году

«На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку», – это текст письма, которое подписали несколько известных тренеров и спортивных деятелей, включая Никиту Симоняна, Михаила Гершковича, Юрия Семина, Валерия Газзаева, Бориса Игнатьева, Виктора Онопко и других известных людей из футбольного мира. В поддержку высказались около 40 общественных деятелей культуры и спорта.