«Ростов» представил матч со «Спартаком» через образ сбитого летчика Карпина. Его взяли из цитаты Федуна
В 2014 году эту цитату Федуна публиковал «СЭ»: «Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков. Ему это было нужно, я просто говорю. Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».
«Ростов» построил на этом все представление матча. За несколько дней до игры в твиттере «Ростова» появилась эта афиша.
Потом было вот такое:
Сам матч «Ростов» анонсировал через полет на самолете. Один из болельщиков опубликовал в твиттере небольшой кусок представления:
Даже объявление о продлении работы общественного транспорта подали через картинку самолета.
Перед игрой со «Спартаком» корреспонденты канала «Матч Премьер» спросили обо всем этом у Карпина. Он ответил, что ему все равно. Это работа пресс-службы и пиарщиков, которая его не касается. Зато пришедшим на стадион людям явно понравилось.