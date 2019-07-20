«Ростов» представил матч со «Спартаком» через образ сбитого летчика Карпина. Его взяли из цитаты Федуна

В 2014 году эту цитату Федуна публиковал «СЭ»: «Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков. Ему это было нужно, я просто говорю. Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

«Ростов» построил на этом все представление матча. За несколько дней до игры в твиттере «Ростова» появилась эта афиша.