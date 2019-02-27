«Ман Сити» бесплатно раздаст тампоны и прокладки. Это часть благотворительной акции

Клуб присоединился к движению On The Ball, которое основали три фанатки «Селтика». Цель – обратить внимание на проблему доступности средств женской гигиены, поскольку в Великобритании с подобными проблемами сталкивается каждая десятая девушка.

На стадионе «Этихад» в день матча с «Вест Хэмом» откроется специальный кампус, где любой желающий сможет бесплатно взять тампоны, прокладки и другие средства гигиены. Также этот кампус будет доступен и в другие дни.

«Премьер-лига известна во всем мире, – комментируют соглашение в On The Ball, – поэтому иметь частью кампании такие клубы, как «Манчестер Сити», отлично, и это показывает, что футбол может быть эффективной платформой для перемен. Фанаты «Манчестер Сити» должны гордиться, что их клуб подает блестящий пример».