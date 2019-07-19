Гильерме чуть не ушел в «Спартак», но все-таки остался в «Локо»
Примерно с начала июня в «Локомотиве» тянулась трансферная история, связанная с Гильерме. На тот момент до конца контракта голкипера с командой оставалось полгода, и логично, что стороны начали обсуждать вопрос о его продлении.
Здесь и появились некоторые трудности. По нашим данным, Гильерме просил зарплату в 3 миллиона евро в год, плюс некоторые бонусы. «Локомотив» не был готов платить столько. На фоне этих несогласий выступил «Спартак».
Как писал «СЭ», «Спартак» рассчитывал на два варианта. Либо подождать до декабря и подписать Гильерме на правах свободного агента. Либо предложить «Локо» 500 тысяч за него этим летом и забрать до конца трансферного окна. Но такой вариант не устроил уже «Локомотив»: он отказался от него и начал движение в сторону продления контракта с вратарем.
В итоге стороны достигли соглашения. По данным «СЭ», по новому контракту (который будет действовать три года) зарплата Гильерме уменьшится на 600 тысяч евро и составит 2,3 миллиона евро. Сам вратарь прокомментировал это событие так: «Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев».