Ролик Старриджа об украденной собаке собрал полмиллиона просмотров за несколько часов

09 июля 2019, 16:06

Бывшего форварда «Ливерпуля» Даниэла Старриджа обокрали в Лос-Анджелесе – в его дом залезли воры. Из дома пропала собака Старриджа. Футболист записал видеообращение:

«Если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.

Я хочу знать, кто меня ограбил и что произошло. Хочу знать, зачем они взяли мою собаку и сумки с верхнего этажа. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Вы что, с ума сошли? Вы врываетесь в дом и забираете собаку? Найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, серьезно».

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Пропавшая собака выглядит вот так:

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Старридж публиковал еще два видео, которые затем были удалены. В них он призывал не продавать собаку, был готов заплатить на руки сразу $20-30 тысяч и сообщил, что съедет из дома.

Обращение собрало 527 тысяч просмотров за четыре часа и множество комментариев, где назывались имена предполагаемых воров – от Милнера до Погба, конечно, в шутку. Сочувствуют футболисту далеко не все.

Камеры наблюдения зафиксировали трех грабителей.

Так выглядит сам дом:

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