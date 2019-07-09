Ролик Старриджа об украденной собаке собрал полмиллиона просмотров за несколько часов

Бывшего форварда «Ливерпуля» Даниэла Старриджа обокрали в Лос-Анджелесе – в его дом залезли воры. Из дома пропала собака Старриджа. Футболист записал видеообращение:

«Если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.

Я хочу знать, кто меня ограбил и что произошло. Хочу знать, зачем они взяли мою собаку и сумки с верхнего этажа. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Вы что, с ума сошли? Вы врываетесь в дом и забираете собаку? Найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, серьезно».