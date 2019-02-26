«Авангард» выиграл Кубок ФНЛ. Трофей сломался во время полета в Курск

26 февраля 2019, 17:45

В финале турнира «Авангард» обыграл «Ротор» (1:1, 4:3 пен). 

Радовались долго, но размеры трофея оказались слишком большими, чтобы перевозить его в салоне самолета. 

Первое курское интернет-телевидение пишет, что Кубок отдали в багаж. Там от него отвалилась ручка.  

Скоро трофей отремонтируют, а вот так он выглядел во время празднования.

«Авангард»