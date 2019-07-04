Первый трейлер фильма о Льве Яшине
04 июля 2019, 17:14
Смотрим.
Этот контент не поддерживается в AMP
- Фильм выйдет в 2019 году.
- Режиссер – Василий Чигинский. На Кинопоиске самый рейтинговый его фильм (исключая короткометражки) – сериал «Морской Патруль 2» с оценкой 7.35.
- Главную роль исполнил Александр Фокин, для которого это дебют в большом кино (ему 31).
- Предупреждаем: трейлер опубликован на ютуб-канале Film Fans, который, похоже, не относится к студии-производителю. У него всего 1200 подписчиков, в списке видео и голливудское кино, и сериалы от Netflix. Возможно, произошла утечка трейлера
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить