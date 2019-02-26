Взрывы на трибунах оглушили вратаря в Швеции. Игру прервали и перенесли
26 февраля 2019, 11:30
Игру Кубка Швеции «Гетеборг» – ГАИС не доиграли из-за пиротехнического шоу на трибунах. Встречу прервали при счете 0:0 в начале второго тайма, когда пострадал футболист. Доигрывать будут сегодня.
Вратаря Марко Юханссона оглушило одним из взрывов. Потом он пожаловался на проблемы со слухом.
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