Взрывы на трибунах оглушили вратаря в Швеции. Игру прервали и перенесли

26 февраля 2019, 11:30

Игру Кубка Швеции «Гетеборг» – ГАИС не доиграли из-за пиротехнического шоу на трибунах. Встречу прервали при счете 0:0 в начале второго тайма, когда пострадал футболист. Доигрывать будут сегодня. 

Вратаря Марко Юханссона оглушило одним из взрывов. Потом он пожаловался на проблемы со слухом. 

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