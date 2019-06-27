«Чертаново» затроллил футболиста «Шеффилда», который приехал в Москву и искал секс

ФК «Шеффилд» в статусе старейшего клуба мира ездит по Москве и играет выставочные матчи с клубами ФНЛ. Сначала было «Торпедо». Ему англичане проиграли 0:5. В том матче собрались 5000 зрителей, а за «Шеффилд» сыграл самый популярный футбольный блогер России Евгений Савин. Но наиболее шумным появлением «Шеффилда» в медиапространстве стала страница футболиста Джейка Гаррета в тиндере, где он писал: «До 29-го в Москве, только секс».

Твиттер «Чертаново» обыграл эту тему после того, как клуб выиграл у «Шеффилда» 7:0: «Надеемся, не разочаровали, Джейк».