Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару

Сборная Колумбии во втором туре Кубке Америки с трудом переиграла Катар – 1:0. Счет между разными по классу командами почти весь матч сохранялся равным. Форвард «Аталанты» Дуван Сапата за четыре минуты до конца забил победный гол.

• Колумбия набрала шесть очков в группе В и гарантировала себе выход в четвертьфинал . Ранее колумбийцы обыграли Аргентину – 2:0.

• Колумбия пока не пропустила ни одного гола. Но забивает исключительно в последние 20 минут .

• Дуван Сапата забил пока два мяча, оба – на 86-х минутах в матчах с Аргентиной и Катаром .

• Колумбийцы гораздо больше соперника нанесли ударов (19:7), но по попаданиям в створ перевес не настолько велик (5:2). В то же время Катар подал всего один угловой, тогда как Колумбия – 13.

• Из индивидуальных цифр стоит отметить семь ключевых передач у Хамеса , который сделал и голевой пас на Сапату. У Катара защитник Буалем Хухи сотворил целых девять перехватов.