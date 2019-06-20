Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару
Сборная Колумбии во втором туре Кубке Америки с трудом переиграла Катар – 1:0. Счет между разными по классу командами почти весь матч сохранялся равным. Форвард «Аталанты» Дуван Сапата за четыре минуты до конца забил победный гол.
• Колумбия набрала шесть очков в группе В и гарантировала себе выход в четвертьфинал. Ранее колумбийцы обыграли Аргентину – 2:0.
• Колумбия пока не пропустила ни одного гола. Но забивает исключительно в последние 20 минут.
• Дуван Сапата забил пока два мяча, оба – на 86-х минутах в матчах с Аргентиной и Катаром.
• Колумбийцы гораздо больше соперника нанесли ударов (19:7), но по попаданиям в створ перевес не настолько велик (5:2). В то же время Катар подал всего один угловой, тогда как Колумбия – 13.
• Из индивидуальных цифр стоит отметить семь ключевых передач у Хамеса, который сделал и голевой пас на Сапату. У Катара защитник Буалем Хухи сотворил целых девять перехватов.
• Колумбия уже обеспечила себе первое место в группе. Победитель группы В выходит на вторую команду квартета С (скорее всего, Чили или Уругвай).