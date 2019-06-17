The Bell: «Динамо» заплатило агентам за Рауша больше 80% от суммы сделки

Проект The Bell провел расследование по трансферу Константина Рауша в «Динамо». Вот некоторые выводы из него:

• Трансферное агентство Golden Toys было зарегистрировано в декабре 2017 года в Лондоне. Через месяц через это агентство в «Динамо» из «Кельна» перешел Рауш ;

• Рауш был куплен у «Кельна» за 1,5 млн евро, по договору клуб должен был выплатить 750 тысяч за «юридические и иные действия по содействию в трудоустройстве футболиста», позже был подписан еще один договор по оплате этой же компании полумиллиона евро.

• Таким образом, «Динамо» потратило 1,25 млн евро на комиссионные при стоимости игрока 1,5 млн евро . 1,25 – это 92,4 миллиона рублей, то есть, больше 80% от суммы сделки (обычно бывает 10-15%). При этом из отчета РФС следует, что «Динамо» за весь 2018 год потратило на агентов 86,7 млн рублей.

• Один из основателей компании Владимир Ничипорук сообщил, что ей удалось снизить стоимость игрока с шести миллионов до полутора при покупке из «Кельна». Ту же версию подтвердил и известный юрист Алан Агузаров, услугами которого пользуется главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

При этом в 2018 году МВД возбудило уголовное дело по фактам финансовых злоупотреблений вокруг трансфера Рауша.

The Bell – стартап, который был запущен два года назад. Он ставит задачу за минимальное количество времени рассказать людям о важнейших событиях. Проект возглавляет Елизавета Осетинская, имеющая опыт работы в РБК, Forbes и «Ведомостях». Одно из главных расследований The Bell – о переговорах по покупке Сбербанком крупного пакета акций «Яндекса», после которого акции «Яндекса» стали стремительно дешеветь.