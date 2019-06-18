РПЛ опубликовала календарь первых восьми туров. Дерби ЦСКА и «Спартака» – в понедельник вечером

Стало известно расписание первых восьми туров РПЛ в новом сезоне. Самый странный момент – дата московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Первый матч между командами в новом сезоне состоится в понедельник 19 августа на «Открытие Арене».

В этом же туре состоится другое дерби: «Динамо» – «Локомотив». Оно пройдет в воскресенье, и не может проводиться в тот же день, что и «Спартак» – ЦСКА. Тем не менее, в пятницу и субботу матчи в Москве не планируются.

Вот статистика по матчу «Спартак» – ЦСКА в прошлом сезоне:

Дата – 6 апреля 2019 года, суббота, 19:00

Посещаемость – 44 486, или 98% от вместимости стадиона

Рейтинг – 12-й матч по посещаемости за сезон. Выше только матчи «Зенита» с большей вместимостью стадиона.

Весьма вероятно, что выбор понедельника обусловлен желанием самих клубов: 15 августа, за четыре дня до дерби, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором играет «Спартак». ЦСКА попал напрямую в групповую стадию и начнет играть в еврокубках осенью.

Полностью посмотреть календарь можно по ссылке.